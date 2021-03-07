لردع العدوان.. تحليق قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-52 بالشرق الأوسط

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، تنفيذ قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52"، دورية جوية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صادر اليوم الأحد، إن تحليق القاذفتين B- 52 يأتي ضمن التزام أمريكا بأمن حلفائها والمنطقة ولردع أي عدوان.
وأضافت القيادة أن عدة دول شريعة وطائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، رافقت القاذفات في مراحل مختلفة من الرحلة.
وتقوم القوات الجوية الأمريكية بشكل روتيني بنقل الطائرات والأفراد من وإلى منطقة مسئولية القيادة المركزية، لتلبية متطلبات المهمة والتدريب مع الشركاء الإقليميين، والتأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية.
ولفتت القيادة إلى أن هذا هو رابع انتشار للقاذفات في الشرق الأوسط هذا العام.
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