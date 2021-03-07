الأردن يدين التصعيد الخطير لميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف مناطق مدنية سعودية

دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، التصعيد الخطير والمستمر من قبل مليشيات الحوثي باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار .
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز وفقا للغد الأردنية إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.
وشدد الفايز على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق مؤكدًا على موقف المملكة الراسخ في رفض كل اشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.
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