أخبار اليمن : حازب يؤكد على أهمية تطوير برامج الحاسوب في الجامعات

حازب يؤكد على أهمية تطوير برامج الحاسوب في الجامعاتعقدت اليوم بصنعاء حلقة نقاشية بعنوان "تخصصات الحاسوب في مؤسسات التعليم العالي بين مواكبة الحداثة وواقع ومتطلبات سوق العمل" نظمتها كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة سبأ.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أهمية تحديث وتطوير برامج علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات اليمنية وفقاً للمعايير والتطورات العالمية المتسارعة التي يشهدها هذا المجال .

وأشاد بتبني كلية الحاسوب بجامعة سبأ مناقشة تطورات تخصصات علوم الحاسوب واحتياجات سوق العمل والخروج بمقترحات تسهم في توسيع وتطوير هذه التخصصات ومواكبة الجديد وجعل التنافس قائم على الأفضلية.

واشار الوزير حازب إلى أهمية دور الجامعات في البحث والتطوير والمشاركة المجتمعية إلى جانب وظائفها في العملية التعليمية والأكاديمية.. منوهاً بدور عمداء الكليات والمختصين في إثراء هذه الحلقة النقاشية والخروج بمقترحات لتحديث وتطوير مناهج الحاسوب وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل.

من جانبه أشار نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين إلى أهمية التركيز على التطورات التكنولوجية المتسارعة وامكانية الاستفادة منها لتحديث وتطوير برامج علوم الحاسوب وفق احتياجات سوق العمل .

وأكد أن أساس تقدم ونهضة الشعوب والأمم اليوم يرجع إلى اهتمامها بالتقدم العلمي والتكنولوجي ..

فيما استعرض رئيس جامعة سبأ الدكتور عمرو النجار أهداف ومحاور الحلقة النقاشية في تسليط الضوء على تطورات وتخصصات برامج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات محلياً وخارجياً ومناقشة مستوى تلبية مخرجات كليات الحاسوب لاحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الحلقة تسعى إلى الخروج بتوصيات للجهات المعنية فيما يتعلق بتطوير وتحديث المعايير الأكاديمية الوطنية المرجعية واستراتيجيات بناء وهيكلة وتطوير البرامج الأكاديمية .

وفي الحلقة النقاشية، أشار عميد كلية الحاسوب بجامعة سبأ الدكتور فؤاد عبد الرزاق إلى أهمية مواكبة المستجدات في تخصصات وبرامج علوم الحاسوب .

وأكد أن هذه التخصصات تمثل أهمية كبيرة في المجتمع نتيجة للطلب المتزايد من سوق العمل والقطاعات الإنتاجية للمتخصصين في مجالات الحوسبة خصوصاً مع ظهور مجالات جديدة كالأمن السيبراني وعلم البيانات والموبايل ، الويب وغيرها من التخصصات التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

واستعرضت أوراق العمل تطورات وتخصصات وبرامج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات محلياً وخارجياً، واحتياجات سوق العمل لتخصصات جديدة ومواكبة للتطورات في مجال الحوسبة التكنولوجيا.