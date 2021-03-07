بابا الفاتيكان يدعو للابتعاد عن الأخلاق السيئة والمصالح الضيقة للعيش بسلام

جدة - نرمين السيد - وقال البابا، خلال عظـة القداس الإلهى الأكبر فى ملعب (فرانسو حريرى) بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان فى العراق وفقا للوكالة العراقية للأنباء: "نحن بحاجة لأن نزيل من قلوبنا الطمع بالسلطة، بينما يعانى إخوتنا وأخواتنا، ويجب أن يكون قلبنا نقياً وطاهراً من الأكاذيب والنفاق".

وأضاف البابا فرنسيس :"هنا فى العراق كثيرون يحملون جراح الحرب والعنف نحتاج لاتباع حكمة الله فى العراق لتثبيت السلام بين الناس أجمعين".

وخاطب بابا الفاتيكان العراقيين جميعا، قائلا: "صبركم هو ما جعلنى أحج إلى العراق، وقد أتيت حاجاً لأشكركم".