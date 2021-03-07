بابا الفاتيكان يصل محافظة أربيل العراقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية، إن "قداسة البابا وصل اليوم الأحد إلى محافظة أربيل وسيقيم قداسا كبيرا فى ملعب فرانسو حريرى بحضور عدد كبير من المواطنين".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن البابا فرنسيس سيعقد قداسا كبيرا فى أربيل، لافتا إلى أن جدول فعاليات اليوم الثالث مستمر بتنظيم عال وحسب التوقيتات المقررة له".