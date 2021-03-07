جونسون: المدارس جاهزة لإعادة فتح أبوابها غدا فى أول خطوة لتخفيف قيود كورونا

وفى حديثه للصحفيين خلال زيارة لمركز تطعيم شمال لندن اليوم الأحد، قال جونسون: "غدا يمثل الخطوة الكبيرة على خارطة الطريق التى نأمل أن تكون خارطة طريق للحرية"، لافتا إلى أن حملة التطعيم ضد كوفيد-19 فى البلاد هى ما جعل تلك الخطوة ممكنة، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.
وأضاف "آمل جدا أن ينجح الأمر، وأن يسير كل شيء وفقًا للخطة، وأن يعود جميع الأطفال وجميع الطلاب إلى المدارس غدًا"، معربا عن امتنانه الكبير "للآباء الذين تحملوا الكثير خلال الجائحة والمعلمين الذين قاموا بعمل رائع للاستمرار".
وتابع جونسون قائلا: "أعتقد أننا جاهزون، أعتقد أن الناس يريدون العودة، ويشعرون بذلك، ويشعرون بالحاجة إلى ذلك".
وكان جونسون قد أعلن الشهر الماضى عن خارطة طريق من أربع مراحل لرفع إجراءات الإغلاق تتضمن فتح المدارس أولا يليه، فى مراحل لاحقة، التخفيف التدريجى للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين وإعادة فتح المتاجر التى تبيع سلعا غير أساسية وأماكن أخرى.
وتأمل الحكومة فى أن تتمكن من إزالة جميع القيود القانونية المتبقية على التواصل مع الآخرين فى المرحلة النهائية التى لن تحدث قبل 21 يونيو.
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