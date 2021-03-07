عشية يوم المرأة.. 40 مدينة أمريكية تنتفض بسبب سياسات أردوغان ضد النساء

جدة - نرمين السيد - نظم مواطنون ونشطاء وقفات احتجاجية فى نيويورك و40 مدينة أمريكية أخرى، اليوم الأحد، منددين باعتقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لنحو 5 آلاف امرأة لأسباب سياسية، حيث رفع المشاركون لافتات وصور السجينات الأتراك، عشية اليوم العالمى للمرأة.





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، شهدت ساحة تايمز فى نيويورك أبرز الوقفات الاحتجاجية، منددين باستمرار انتهاك حقوق النساء فى تركيا، لاسيما خلال الخمس سنوات الأخيرة، بعدما اكتظت المعتقلات التركية بالسجينات السياسيات ممن ينتمين لحركة الحركة وحزب الشعوب الديمقراطى الكردى. ويسعى النشطاء المشاركون فى الاحتجاجات بأبرز الساحات الأمريكية إلى إسماع أصواتهم بشأن الانتهاكات التى تمارسها الحكومة التركية بحق النساء، مطالبين بالإفراج عما يقرب من 5 آلاف امرأة وأطفالهن من السجون السياسية. وتشير التقارير الرسمية فى تركيا إلى 62.668 سجينًا سياسيًا يقبعون فى غياهب سجون الرئيس رجب طيب أردوغان، من بينهم 5 آلاف امرأة و780 طفلاً يتعرضون للاضطهاد مع أمهاتهم داخل السجون.

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