وزير الدفاع الأمريكي: سنرد على الهجوم الصاروخي في العراق في الوقت المناسب

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن ستوجه ضربة ردا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد العراق في الوقت والمكان الذي تختاره.
أضاف أوستن في مقابلة مع شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية، أن البنتاجون واصل تقييماته بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي أودى بحياة متعاقد مدني أمريكي في القاعدة.
وتابع "يجب أن نتأكد من المسؤول عن ذلك.. ورسالتنا إلى من ينفذ هجوما كهذا مفادها أنه علينا أن يتوقع منا أن نفعل ما هو المطلوب للدفاع عنا".
وأكد أوستن أن بلاده ستقوم بما يلزم للدفاع عن نفسها بعد مهاجمة قواتها في العراق، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تفعل إيران الأشياء الصحيحة لتجنب التصعيد.
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