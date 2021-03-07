البحرين تندد بهجمات الحوثيين على السعودية.. وتؤكد دعم المملكة

نددت وزارة خارجية البحرين واستنكرت بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات بدون طيار مفخخة.
أشادت الخارجية البحرينية في بيان بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها.
جدد البيان التأكيد على وقوف مملكة البحرين بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا واضحا لأمن واستقرار المنطقة.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 12 مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين.
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