التحالف العربي: تدمير منظومة دفاع جوي من نوع سام ـ 6 تابعة للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تدمير منصة إطلاق دفاع جوي معادٍ من نوع (سام-٦) تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب. وأكد التحالف بقيادة السعودية على دعمه عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس". ونشرت الوكالة مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير التحالف لمنصة الدفاع الجوي من نوع (سام-٦) في مأرب. كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعل ، اليوم الأحد، تدمير 12 مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين.

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