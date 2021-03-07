رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن زيادة الأجور المقترحة من الحكومة بنسبة 1% للعاملين الصحيين

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، عن اقتراح مثير للجدل بزيادة رواتب العاملين الصحيين بنسبة 1 في المائة، زاعمًا أن الحكومة تحاول منحهم "قدر المستطاع'' في ضوء التأثير الاقتصادي لوباء كورونا - كوفيد 19.

وقال جونسون للصحفيين خلال زيارة لمركز التطعيم في برنت شمال غرب لندن، اليوم الاحد، "ما فعلناه هو محاولة إعطائهم أكبر قدر ممكن في الوقت الحاضر" مضيفا "من الواضح أن هيئة مراجعة الأجور المستقلة ستنظر في ما اقترحناه ونعود".

وتواجه حكومة المملكة المتحدة ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في زيادة رواتب العاملين الصحيين المقترحة بنسبة واحد في المائة.

ويوم السبت، كتبت أربع نقابات صحية رئيسية رسالة مفتوحة إلى وزير المالية ريشي سوناك للتعبير عن "استيائها التام" من العرض ودعت إلى صفقة أجر عادلة للأشخاص الذين أبقوا البلاد على قيد الحياة طوال العام الماضي.

ووصف زعيم حزب العمال، كير ستارمر، الاقتراح بأنه "إهانة"، مدعيًا أن "أبطال كوفيد" يستحقون المزيد.

وحث جونسون الناس يوم الأحد على تذكر أنه منذ بداية الوباء كان هناك تجميد لأجور القطاع العام.

وقال: "نحن في أوقات عصيبة للغاية"، مضيفًا أنه "ممتن للغاية" لخدمة الصحة الوطنية والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.

وتم اقتراح زيادة الأجور بنسبة واحد في المائة، والتي وفقًا لنقابات العمال تعادل 3.50 جنيه إسترليني (4.8 دولار) إضافية في الأسبوع ، إلى هيئة مراجعة أجور NHS المستقلة من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.