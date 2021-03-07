أخبار اليمن : إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للعدوان بالجوف

إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للعدوان بالجوف
أسقطت الدفاعات الجوية اليوم طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء محافظة الجوف.
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أنه تم إسقاط الطائرة وهي من نوع كاريال تركية الصنع، أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق بالجوف.
وأشار إلى أن عملية الاستهداف تمت بصاروخ مناسب لم يُكشف عنه بعد.
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