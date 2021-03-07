أخبار اليمن : المرتزقة يستهدفون حافلة تقل أطفال معاقين بتعز

المرتزقة يستهدفون حافلة تقل أطفال معاقين بتعز
أصيبت طفلتان بمنطقة حول العلبة بمديرية صالة محافظة تعز اليوم إثر تعرض حافلة نقل للمعاقين حركياً، تحمل أطفال من ذوي الإعاقة لاستهداف من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن قناصة مرتزقة العدوان استهدفوا حافلة للمعاقين حركياً، ما أدى إلى انقلاب الباص وإصابة المعاقة رحمة محمد صالح بإصابات مختلفة وطفلة أخرى إصابتها خفيفة.
واستنكر المصدر استمرار مرتزقة العدوان في استهداف المدنيين بحق النساء والأطفال وحتى المعاقين الذين لم يسلموا من إجرام عناصر الإجرام التابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي.
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