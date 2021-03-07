مشيشي: الحرب على الإرهاب متواصلة إلى غاية تحقيق النصر

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، الأحد، أن الحرب على الإرهاب تبقى من أولويات عمل الحكومة، التي ستواصل توفير الدعم اللازم لقوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، وتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية لمختلف هذه الوحدات.

وشدّد مشيشي، في كلمة ألقاها في بن قردان، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة لملحمة بن قردان، بحضور عدد من المسؤولين، على "عزم حكومته القوي والثابت على بذل كل الجهود من أجل حماية كل شبر من تراب الوطن ودحر خطر الإرهاب والقضاء عليه، وذلك بالتعويل على وحدة المؤسستين الأمنية والعسكرية والتحامهما، وحرفية الأمنيين والعسكريين من مختلف الأسلاك والرتب والهيئات، وكذلك بالتفاف كافة أطياف الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني حولهم".

واستحضر رئيس الحكومة معاني الصمود والفداء والروح الوطنية العالية التي يتحلى بها الأمنيون والعسكريون والمواطنون، مؤكدا أن "الحرب على الإرهاب متواصلة إلى غاية تحقيق النصر المبين".

وبين أن ملحمة بن قردان الخالدة "أجهضت عملية إرهابية جبانة كانت تهدف لزعزعة أمن البلاد واستقرارها وضرب معنويات الشعب التونسي، وساهمت بنجاحها في شحذ همم التونسيين والتونسيات على القضاء على جذور الإرهاب، وشكلت منطلقا لسلسة من النجاحات الأمنية والعسكرية في تتبع المجموعات الإرهابية وإفشال مخططاتها وإيقاف عناصرها والقضاء على قياداتها".

وأكد أن "التاريخ سجل بأحرف من ذهب ملحمة وطنية دارت أحداثها يوم 7 مارس 2016 بمدينة بن قردان، عنوانها الأبرز هو الانتصار على الإرهاب وإحباط مخطط إقامة إمارة داعشية بالمنطقة"، مضيفا أن هذه الملحمة الخالدة عكست مدى التعلّق بالوطن والاستعداد الدائم للتضحية من أجل الدفاع عن سلامته وعزّته ومناعته".

وذكّر بأن "أبطال قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، مدعومين من أهالي المدينة نجحوا في إجهاض العملية الإرهابية والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين وإلقاء القبض على عدد آخر، بالإضافة إلى حجز كميات هامة من الأسلحة والذخيرة، مجددا بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة الترحّم على أرواح شهداء ملحمة بن قردان الأبرار من الأمنيين والعسكريين والديوانة، ومن المواطنين العزّل".

كما ثمّن هشام مشيشي جهود وتضحيات أطر وأعوان مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي وأفراد المؤسسة العسكرية في مختلف المواقع، ولا سيما منهم المرابطون بالمناطق الحدودية.