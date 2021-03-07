مصرع 18 شخصا بانفجار لغم فى ريف حماة وسط سوريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، فإن 18 شخصا لقوا حتفهم بينهم 9 من أسرة واحدة وجُرح اثنان جراء انفجار لغم أرضى، مضاد للدروع بسيارة كانت تقل نحو 22 عاملا زراعيا فى قرية رسم الأحمر، بمنطقة وادى العزيب بريف سلمية الشمالى الشرقى.

يذكر أن قرية رسم الأحمر ذاتها شهدت فى 27 من الشهر الماضى مصرع 5 من العاملات الزراعيات إثر انفجار لغم فى سيارة كانت تقل عمالا زراعيين يجمعون "الكمأة" وهى المادة التى ارتفع سعرها مؤخرا ليصل إلى أكثر من 30 ألف ليرة (نحو 8 دولارات)، وهو ما يشكل نحو نصف وسطى للرواتب فى سوريا.