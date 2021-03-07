العاهل الأردنى يوافق على إجراء تعديل حكومى مصغر

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التعديل شمل عشر حقائب وزارية، هى (المهندس محمد جميل موسى النجار وزيرا للمياه والرى، وعلى حمدان عبدالقادر العايد وزيرا للثقافة، والمهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة وزيرا للنقل، والدكتور أحمد نورى محمد الزيادات وزيرا للعدل، والمهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزيرا للزراعة، والدكتور محمد خير أحمد أبو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالى والبحث العلمي، ومحمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، والدكتور معن مرضى القطامين وزيرا للعمل، والمهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، ومازن عبدالله هلال الفراية وزيرا للداخلية.

وأدى الوزراء الجدد فى حكومة الخصاونة، اليمين أمام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى قصر بسمان الزاهر، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكى الهاشمى يوسف حسن العيسوى.