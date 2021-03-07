دعم الشرعية فى اليمن يسقط 12 طائرة مسيرة ويدمر منصة جوية للحوثيين

جدة - نرمين السيد - كما أعلن التحالف عن تدمير منصة إطلاق دفاع جوى من نوع "سام-6" تتبع للمليشيات الحوثية فى مأرب. ووصف التحالف فى بيان له هجمات الحوثيين بأنها "تصعيد ضد المدنيين"، محذرا من أن هذه الاعتداءات لن تقود إلى فرض تسوية سياسية. وتابع التحالف أن قواته "مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية" للجماعة.

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