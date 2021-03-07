عاجل .. البنتاجون : سنرد على الهجوم الصاروخى بالعراق فى الوقت الذى نختاره

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضح أوستن، أن واشنطن ستوجه ضربة ردا على الهجوم الصاروخى فى عين الأسد بالعراق فى الوقت الذى تختاره، موضحا "نأمل أن تفعل إيران الأشياء الصحيحة".

وأعلن مصدر أمنى عراقى، قبل 4 أيام، وفاة متعاقد مدنى بسكتة قلبية إثر الهجوم الصاروخى على قاعدة عين الأسد فى العراق.

وكانت وكالة الأنباء العراقية، قد أعلنت، استهداف قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار والتى تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولى بعشرة صواريخ، بحسب ما نقلت قناة "العربية".