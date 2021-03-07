ليبيا.. 42 برلمانيا يطالبون بتأجيل جلسة سرت

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن 42 نائبًا في مجلس النواب الليبي طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة المرتقب عقدها غدًا في مدينة سرت.

وتعقد، غدًا الإثنين في مدينة سرت، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، لإعطاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الضوء الأخضر لممارسة مهامها.

ووصل مساء السبت، إلى مطار القرضابية بسرت، رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل والوفد المرافق له من ديوان مجلس النواب، إيذانًا بتشغيل المطار المتوقف منذ سنوات.