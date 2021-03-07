بعد دبي والبحرين.. تحرك عاجل من الكويت لمنع تقديم المشروبات في "مراضع" الأطفال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت منع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، كما أغلقت أحد المقاهي يقدم القهوة برضاعات الاطفال، بالمخالفة للنظام العام.

وقالت صحيفة "المجلس" الكويتية، إن وزارة التجارة أغلقت مقهى بعدما قدم لزبائنه القهوة في "مراضع" الأطفال، وذلك بعد توثيق الواقعة عبر مقطع فيديو وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغلق المقهى بعد شكاوى متعددة، بشأن استخدام المكان "المراضع" في تقديم المشاريب، وهو ما اعتبره البعض تصرفا خادش للحياء العام، ومخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، انتشرت في دول عدة ظاهرة شرب القهوة في "مراضع" الأطفال، ما اضطر اقتصادية دبي إلى منع المقاهي من ذلك التصرف.

وقالت اقتصادية دبي إن فرق التفتيش التابعة لها، قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعتهم رسميا للأضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها، مؤكدة أنه سيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثا عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، وحذّرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، المحال التجارية والمقاهي والمطاعم كافة، من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، حيث تعد هذه الممارسات مخالفة للعمل التجاري، وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل.

وأثار استخدام تلك المراضع في عدد من المقاهي والمطاعم جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يعتبر الفكرة مميزة، وبين من يعتبره خروجا عن العادات والتقاليد.