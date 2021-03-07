حررت قوات الجيش اليمني، اليوم /الأحد/، مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بشكل كامل، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي.
وذكر الجيش اليمني - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.
ولقي 70 عنصرا من مليشيات الحوثي، في وقت سابق، مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة مقبنة غرب تعز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمني يحرر مديرية بالكامل في تعز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.