وزير الدفاع الأمريكي: العلاقة مع السعودية جيدة جدا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية جيدة جدا. وأضاف أوستن في تصريحات لشبكة "أيه.بي.سي" الأمريكية: "علينا والسعودية العمل معا لتحقيق أهدافنا وحماية مصالحنا". وتابع: "السعودية شريك استراتيجي في المنطقة". وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي: " "ملتزمون بدعم السعودية كشريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط". وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن أمنها، كما أدان هجمات مليشيا الحوثي في اليمن ضد السعودية.

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