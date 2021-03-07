عاجل .. اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان السعودية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه جازان فى المملكة العربية السعودية.





وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فى وقت سابق اليوم الأحد، عن إسقاطه 12 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة "العربية". كما أعلن التحالف عن تدمير منصة إطلاق دفاع جوى من نوع "سام-6" تتبع للمليشيات الحوثية فى مأرب. وتابع التحالف أن قواته "مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية" للجماعة.

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