ارتفاع ضحايا السيول فى الجزائر إلى 7 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، أوضح جهاز الحماية المدنية فى بيان أن سبعة ضحايا، هم ثلاثة رجال وامرأتان وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات وفتاة تبلغ من العمر 12 عاما، كانوا على متن ثلاث سيارات جرفتها السيول فى منطقة الشلف.
وأشارت خدمة الإنقاذ الجزائرية إلى أن عملية البحث جارية عن ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم طفل كان على متن السيارة الثالثة التى جُرفت بعيدا، تم العثور على جثة سائق السيارة الثالثة الأحد.
تم نشر 300 عنصر من الحماية المدنية على الأقل للتعامل مع آثار هذه الفيضانات التى اجتاحت عدة ولايات فى البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن عدة طرق وأجزاء من الطريق السريع بين الشرق والغرب تم إغلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأصدر المركز الوطنى للأرصاد الجوية نشرة خاصة عن الطقس توقع فيها عاصفة جديدة محملة بالأمطار الأحد على عدة مناطق فى شمال الجزائر، مع هطول أمطار غزيرة تتجاوز 30 ملم فى غضون 24 ساعة.
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