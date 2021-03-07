بابا الفاتيكان يغادر أربيل عائدا إلى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقدمت اللجنة المنظمة لزيارة البابا شكرها للجهات الوطنية المساهمة فى إنجاح الزيارة، مشيرة إلى أن البابا ناقش ملف النازحين مع حكومة إقليم كردستان. ومن جانبها، أهدت النائب عن كتلة حركة بابليون بيداء خضر، بابا الفاتيكان شارة ذهبية مطرزة بالعلم العراقى، بعد إقامتـه صلاة النشوة لضحايا الحرب وقداس كنيسة الطاهرة الكبرى ببلدة قرقوش.

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