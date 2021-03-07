فيديو وصور.. تواصل الاحتجاجات فى لبنان لليوم السادس على التوالى

جدة - نرمين السيد - واصل المتظاهرون فى بيروت، اليوم الأحد، احتجاجاتهم لليوم السادس على التوالى ضد ترد الأوضاع المعيشية، وأغلق المتظاهرون عدة طرقات فى لبنان، فيما قام آخرون بإشعال الإطارات المطاطية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأفادت ​غرفة التحكم المرورى​ فى ​قوى الأمن الداخلى​ بقطع السير على طريق عام ​الشويفات​ مفرق تيرو،​​ من قبل محتجين.​​​​​

كما قام نشطاء فى صيدا بالتجمع فى "ساحة الثورة" عند تقاطع ايليا بصيدا، وأشعلوا الإطارات احتجاجا على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ والضائقة المعيشية وارتفاع الأسعار، كما أقفلوا جانبا من الطريق، وسط إجراءات أمنية.

فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه تم إعادة فتح طريق الأوتوستراد الساحلى فى الجية، بعد حضور عناصر من الجيش اللبنانى، حيث يشهد الطريق على مسربى الأوتوستراد حركة سير بالاتجاهين، فيما تراجع الشبان المحتجون إلى جانب الطريق لتسهيل حركة المرور.

وملأ وجود مكثف للجيش مناطق فى العاصمة بيروت، مع سريان غضب بسبب التراجع الاقتصادى للبلاد.

وهدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أمس السبت، بالامتناع عن تأدية مهام منصبه، للضغط على السياسيين للاسراع فى تشكيل حكومة جديدة.

وتضرم مجموعات من المحتجين النيران بإطارات السيارات لإغلاق الطرق فى جميع أنحاء البلاد بشكل يومى، منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد يوم الثلاثاء الماضى، مما أثار غضب السكان الذين يشعرون منذ فترة طويلة بالذعر من الانهيار المالى فى البلاد.

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وتظاهر محتجون أمس السبت أمام جمعية مصارف لبنان، مطالبين بالحصول على ودائعهم، ثم توجهوا إلى مبنى البرلمان فى وسط بيروت للتعبير عن إحباطهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأشعل نحو 50 متظاهرا النار فى إطارات سيارات فى ساحة الشهداء بوسط بيروت.