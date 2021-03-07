وزير الخارجية الصيني يطالب أمريكا بـ المنافسة الصحية وعدم تسييس أزمة الوباء

صرح وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، بأن بكين نفذت واحدة من أكبر العمليات الإنسانية في تاريخها من خلال مساعدة البلدان الأخرى في عام 2020 على مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الصين ليست وحدها في هذه المعركة، وتتعاون مع روسيا لمكافحة فيروس كورونا والفيروس السياسي.

وليس من الواضح ما الذي كان يشير إليه وانج يي في بيانه، لكن الولايات المتحدة اتهمت الصين مرارًا وتكرارًا في الماضي بأنها مسؤولة عن تفشي كورونا - كوفيد 19 عالميًا.

ونفت بكين المزاعم التي لا أساس لها من الصحة ونددت بمحاولات واشنطن تسييس الوباء.

وواجهت روسيا أيضًا ادعاءات مختلفة تتعلق بالوباء - من اتهامات بالترويج لبرنامج مكافحة التطعيم إلى مزاعم عدم فعالية Sputnik V - أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا - كوفيد 19

كما شدد وانج يي على أن بكين قدمت مساعدات للدول النامية من خلال التبرع بلقاحات فيروس كورونا لها ، فضلا عن بيع لقاحات لدول أخرى.

واستنكر وزير الخارجية "قومية اللقاح"، و "فجوة اللقاح"، وأي محاولات لتسييس إنتاج اللقاح وتوزيعه، دون توجيه أصابع الاتهام إلى أي دولة.

ويجب أن تستند العلاقات مع الولايات المتحدة إلى "المنافسة الصحية"

كما تطرق رئيس الدبلوماسية الصينية إلى العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة ، داعيا إياها إلى العودة إلى النمو الصحي والمطرد.

وأشار وانج يي إلى أن المنافسة أمر لا مفر منه في شؤون الدولتين بسبب تشابك مصالحهما ، لكنه قال إنه ينبغي أن تكون المنافسة "صحية"، على أساس العدالة والإنصاف.

كما ناقش وزير الخارجية موضوع تايوان، وهي جزيرة تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزأ من البلاد ، لكنها بحكم الأمر الواقع تتمتع بالحكم الذاتي.

ولطالما التزمت الولايات المتحدة ودول أخرى بمبدأ الصين الواحدة الذي بموجبه يتم الاعتراف بتايوان كجزء من الصين ولم تشارك معها في دبلوماسية منفصلة.

ومع ذلك، اتخذت الإدارة الأمريكية السابقة خطوة كبيرة بعيدًا عن السياسة، حيث تفاوضت مع الجزيرة لبيع أسلحة متطورة لها على الرغم من اعتراضات بكين القوية.

وأعرب وانج يي عن أمله في أن يتغير الوضع مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض.

وقال الدبلوماسي: 'نأمل أن نرى خروجًا واضحًا عن الممارسة الخطيرة للإدارة السابقة المتمثلة في' دفع الخط الأحمر 'و' اللعب بالنار '، ونأمل أن يتم التعامل مع قضية تايوان بحكمة وبشكل صحيح'. مبدأ الصين الواحدة كأساس للعلاقات بين بكين وواشنطن.

أعلن كبير الدبلوماسيين الصينيين عن اتجاه جديد للسياسة الخارجية للبلاد مشابه للاتجاه الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين - الدبلوماسية من أجل الشعب. ووصف وانغ يي السياسة بأنها جهد دبلوماسي موجه في المقام الأول لإسعاد المواطنين الصينيين و 'تجديد شباب الأمة'.