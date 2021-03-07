الإمارات.. محمد بن زايد يوجه رسالة للمرأة في يومها العالمي

وجه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، رسالة إلى المرأة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الـ 8 من شهر مارس من كل عام.

وقال بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "في اليوم العالمي للمرأة أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم".

وأضاف: "لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال".

وتابع محمد بن زايد: "تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".

ويرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى عام 1956 حينما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها.

ورغم تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين عن السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

وفي 8 مارس 1908 عادت المظاهرات مجددا، وخرجت مجموعات من النساء العاملات، في شوارع مدينة نيويورك، وكانت المظاهرات مختلفة، وقمن بالتظاهر بقطع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية.