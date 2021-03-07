لبنان.. 33 حالة وفاة و2377 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل 33 حالة وفاة و2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21099 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار. وأضافت أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى يوم أمس بلغ 4482 شخصا، ليبلغ العدد منذ بدء عمليات التلقيح وحتى الآن 76113 شخصا.

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