الكويت.. بيان عاجل للطيران المدني بشأن منع دخول الوافدين البلاد

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، بأن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أصدرت تعميمًا جديدًا إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي باستمرار العمل في التعميم السابق بمنع غير الكويتيين من دخول البلاد.
وقالت الصحيفة الكويتية إن التعميم يشمل السماح للكويتيين فقط، وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، وكذلك استمرار العمل بتعميم الفئات المستثناه من الحجر المؤسسي فقط، حتى إشعار آخر.
وأوضحت الإدارة أنه بناءً على تعليمات السلطات الصحية في البلاد، وبعد تقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، فإن ما تم ذكره في التعاميم الصادرة في 20 فبراير و2 مارس الماضي سيتم استمرار العمل به حتى إشعار آخر.
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