شاهد.. التحالف العربي ينشر لقطات جديدة لاستهداف قيادات حوثية في اليمن

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية، منذ قليل، لقطات مصورة توثق استهداف عدة قيادات حوثية في مناطق مختلفة في اليمن.

ويأتي ذلك ضمن عملية عسكرية أعلن عنها التحالف، ظهر اليوم، لتوجيه ضربات إلى معاقل الحوثي ردًا على تصعيد المليشيات المستمر واستهدافهم أراضي المملكة.

ويوم السبت، قال التحالف إنه اعترض 7 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة أطلقت صوب خميس مشيط، وطائرة أخرى مسيرة أطلقت صوب جازان. وتقع المدينتان في جنوب السعودية.

وصعدت ميليشيات الحوثي في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها في جنوب المملكة.