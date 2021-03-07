المتظاهرون يحتشدون في ميانمار بعد مداهمات ليلية استهدفت شخصيات معارضة

تحدى الآلاف من المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار حملة عسكرية مستمرة الأحد، بعد مداهمات ليلية في يانجون تعرض فيها مسؤول من حزب أونج سان سو كي للضرب حتى الموت واعتقل عدة أشخاص آخرين.

وشهدت ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح انقلاب 1 فبراير بالزعيم المدني سو كي من السلطة وأدى إلى اندلاع انتفاضة جماهيرية معارضة للمجلس العسكري الجديد.

كان يوم الأربعاء أكثر الأيام دموية حتى الآن، حيث قالت الأمم المتحدة إن 38 شخصًا على الأقل قتلوا عندما أطلقت قوات الأمن النار على الحشود وأطلقت النار على رؤوس بعض المتظاهرين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضًا إنه تحقق من 54 حالة وفاة على الأقل منذ الانقلاب - على الرغم من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير - وتم اعتقال أكثر من 1700 شخص.

وأكد سو وين من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال بعض مسؤولي الحزب في مداهمات ليلة السبت، لكن العدد الدقيق غير معروف.

قال تون كي من جمعية السجناء السياسيين السابقين إن زعيم مجتمع واحد على الأقل مرتبط بحكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المخلوعة ، وهو خين ماونج لات ، البالغ من العمر 58 عامًا، قُتل خلال غارة على بلدة بابيدان في يانجون.

وقال لفرانس برس "تعرض للضرب واقتيد في مداهمة ... ويبدو أنه خضع لاستجواب قاس" ، مضيفا أن جثته نُقلت إلى مقبرة.

وحذرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة يوم الأحد المشرعين المخلوعين المتورطين في مجموعة تسمى اللجنة التي تمثل بييداونغسو هلوتاو - التي تدعي أنها الحكومة الشرعية المنتخبة - من أنهم يرتكبون "خيانة عظمى" ويمكن الحكم عليهم بالإعدام أو بعد 22 عامًا سجن.

وأعلن المجلس العسكري أن أعضاء المجموعة أشخاص غير مرغوب فيهم، وقال إن أولئك الذين يتواصلون معهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.

أثار الانقلاب والقمع العسكري الوحشي إدانة دولية واسعة النطاق بالإضافة إلى عقوبات ضد أفراد عسكريين بارزين.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، اليوم الأحد، أن البلاد ستعلق برنامج التعاون الدفاعي مع ميانمار، والذي تضمن تدريب اللغة الإنجليزية.