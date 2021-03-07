الكويت.. القبض على 140 شخصًا بينهم برلمانيون بسبب كورونا

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، بأن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت القبض على 140 شخصا بينهم 15 نائبًا في مجلس الأمة، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا خلال حضورهم إحدى الندوات.

وقالت "القبس" نقلًا عن مصادر: "المشاركون في الندوة خالفوا قرار مجلس الوزراء الخاص بالاشتراطات الصحية، وبمنع التجمعات في مواجهة وباء فيروس كورونا".

وأضافت المصادر: "عناصر المباحث استطاعوا تحديد أعداد المتواجدين من خلال أرقام مركباتهم التي كانت متواجده في محيط مقر الندوة، فضلًا عن الاستعانة بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت عددًا كبيرًا من المشاركين، منوهة بأن جميع النواب المشاركين معروفون، وظهروا للجميع".