حاكم المصرف المركزي اللبناني يتعهد بمقاضاة "بلومبيرغ" بعد تقرير "العقوبات الأمريكية"

دوت الخليج :- قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق وكالة "بلومبيرغ" بعدما نشرت تقريرا يقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات عليه.
ونفت واشنطن اليوم التقرير عن دراسة فرض عقوبات على سلامة، الذي بات دوره في الانهيار المالي في البلاد محل تدقيق شديد.
وسبق أن ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، استنادا إلى مصادر خاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.
وبحسب مصادر الوكالة، فإن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه رياض سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما.
المصدر: وكالات
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