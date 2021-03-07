دوت الخليج :- يصل إلى الرياض يوم الاثنين المقبل الملك عبدالله بن الحسين ورئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في زيارة إلى المملكة يلتقون خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت مصادر في العاصمة الرياض في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الماليزي وولي عهد البحرين سيلتقون كل على حده مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون بين بلدانهم والرياض إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة وفي مقدمها تطورات حرب اليمن والمساعي الدولية المبذولة لإيقافها والـتأكيد على حل القضية الفلسطينية وفقا لأسس وبنود مبادرة السلام العربية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مباحثات رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين التي تعد أول زيارة رسمية له للرياض منذ توليه منصبه في الأول من آذار/مارس العام الماضي مع ولي العهد السعودي ستركز على “تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وكذلك ما يتعلق بالحج والعمرة ومبادرة “طريق مكة”،إضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد19-“.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك عبدالله الثاني يزور السعودية قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.