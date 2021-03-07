الرئيس الفنزويلي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «سبوتنيك5»

كاراكاس ـ وكالات: قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وقرينته سيليا فلوريس فى مقابلة مع شبكة تلفزيون “ تيليسور” الفنزويلية إنهما تلقيا الجرعة الأولى من لقاح “سبوتنيك5” المضاد لفيروس كورونا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مادورو قوله في المقابلة إن 60% من جميع لقاحات “سبوتنيك 5” التي تم تلقيها قد جرى بالفعل استخدامها، ومعظمها كان لتطعيم العاملين في المجال الطبي . وأضاف مادورو أن فنزويلا ستبدأ حملة التطعيم باللقاحات الواردة من الصين في الأسبوع المقبل.

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