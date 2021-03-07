كوبيش يؤكد أهمية عقد جلسة النواب الليبى غدا للنظر فى الحكومة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أشار كوبيش إلى أن هذه الجلسة، التى دعا إليها رئيس مجلس النواب، لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر فى منح الثقة لتشكيلة الحكومة التى اقترحها رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، هى خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

وتابع المبعوث الأممى إلى ليبيا "يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة".

وضمّت السفارة الأمريكية فى ليبيا صوتها للبعثة الأممية وأكدت على أهمية عقد جلسة مجلس النواب غداً فى سرت.