الكويت تسجل 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1.144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة فيروس كورونا في الكويت، إلى 200.572 حالة إصابة، بحسب إحصاءات الوزارة. وسجلت الكويت 7 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1.727 حالة وفاة. كما أعلنت الصحة الكويتية شفاء 956 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 186187 حالة.

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