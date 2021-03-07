الحكومة التونسية: الحرب على الإرهاب مستمرة حتى النصر

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، الأحد، أن الحرب على الإرهاب تبقى من أولويات عمل الحكومة، التي ستواصل توفير الدعم اللازم لقوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، وتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية لمختلف هذه الوحدات.
وقال مشيشي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز": "نشدد على عزم الحكومة القوي والثابت على بذل كل الجهود من أجل حماية كل شبر من تراب الوطن ودحر خطر الإرهاب والقضاء عليه، وذلك بالتعويل على وحدة المؤسستين الأمنية والعسكرية والتحامهما، وحرفية الأمنيين والعسكريين من مختلف الأسلاك والرتب والهيئات، وكذلك بالتفاف كافة أطياف الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني حولهم".
واستحضر رئيس الحكومة معاني الصمود والفداء والروح الوطنية العالية التي يتحلى بها الأمنيون والعسكريون والمواطنون، مؤكدا أن "الحرب على الإرهاب متواصلة إلى غاية تحقيق النصر المبين".
كما ثمّن هشام مشيشي جهود وتضحيات أطر وأعوان مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي وأفراد المؤسسة العسكرية في مختلف المواقع، ولا سيما منهم المرابطون بالمناطق الحدودية.
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