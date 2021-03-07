بينهم أمين الناصر.. 18 سعوديا في قائمة "فوربس" لأقوى الرؤساء التنفيذيين

أصدرت مجلة "فوربس" قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021، وبلغ عدد السعوديين في القائمة 18 سعوديًا من أصل 100 رئيس تنفيذي.

وجاء رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في "أرامكو" رجل الأعمال السعودي أمين حسن الناصر، في المرتبة الأولى لقائمة "فوربس" لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة.

وحل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان، في المرتبة السابعة، ثم الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري في المرتبة 12، بينما جاء الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد عبدالله المقبل، في المرتبة 17، والرئيس التنفيذي لشركة صندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل في المرتبة 18.

كما جاء الرئيس التنفيذي بالخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم الكشي في المرتبة 24، ثم الرئيس التنفيذي للبنك الرياض طارق السدحان في المرتبة 37، يليهم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز في المرتبة 50.

بينما حصل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (sami) وليد أبو خالد على المركز 56، وحل الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء عبدالله الخليفة في المرتبة 61، ثم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية رائد الريس في المرتبة 65، والرئيس التنفيذي لشركة معادن مساعد العوهلي؛ في المرتبة 70.

فيما حل الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة أحمد عبدالرزاق بن داود في المرتبة 71، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم عبدالله السعدون في المرتبة 74، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر محمد حجار في المرتبة 75.

وشملت القائمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة بوبا العربية للتامين التعاوني طل ناظر، الذي جاء في المرتبة 78، يليه الرئيس التنفيذي لشركة البحري عبدالله الدبيخي في المرتبة 79، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ناصر محمد الحقباني في المرتبة 89.

وفيما يلي أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط 2021:

1- أمين حسن الناصر

الجنسية: سعودي - المنصب: الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية

2- سلطان أحمد الجابر

الجنسية: إماراتي ـ المنصب: الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"

3- أحمد بن سعيد آل مكتوم

الجنسية: إماراتي ـ المنصب: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات

4- هاشم هاشم

الجنسية: كويتي ـ المنصب: الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية

5- توفيق حكار

الجنسية: جزائري ـ المنصب: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك

6- سعد بن شريده الكعبي

الجنسية: قطري ـ المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول

7- يوسف بن عبدالله البنيان

الجنسية: سعودي ـ المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك

8- عبدالله مبارك آل خليفة

الجنسية: قطري ـ المنصب: الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB

9- بول جريفيث

الجنسية: بريطاني ـ المنصب: الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي

10- أسامة منير محمد ربيع

الجنسية: مصري ـ المنصب: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هيئة قناة السويس