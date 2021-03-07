صديقة كريستيانو رونالدو تخطف الأنظار في أحدث إطلالة على متن يخت

شاركت جورجينا، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت جورجينا في الصورة على متن مركب في موناكو بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا أسود قصيرا باللون الأسود كشف عن أنوثتها، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها.

وعلقت جورجينا على الصورة "قالوا لي عنها ونسيتها ورأيتها وفهمتها. لقد فعلت ذلك وتعلمت ذلك ❤️ # ليلة سعيدة".