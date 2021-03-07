أخبار اليمن : 92 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

92 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 92 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وغارة جوية لطيران حربي على منطقة العرج و6 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين وحيس والفازة.

ولفت المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين وحيس والدريهمي والجبلية وحيس، و11 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 118قذيفة و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.