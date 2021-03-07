بنزيمة يرد على سواريز ويفرض تعادلا على أتلتيكو

منع مهاجم ريال مدريد الفرنسي العائد كريم بنزيمة، جاره اللدود أتلتيكو مدريد، من الذهاب بعيداً في الصدارة، حينما فرض عليه تعادلاً 1-1 في الدقائق الأخيرة من ديربي العاصمة، ليبقي باب الصراع في السباق إلى اللقب مفتوحاً، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني.

وخطف بنزيمة التعادل الثمين لفريقه في الدقيقة 88، بعدما كاد أتلتيكو يحسم المواجهة بهدف مبكّر سجله الأوروغوياني لويس سواريس (15).

وبهذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الليغا، فيما بقي ريال ثالثاً مع 54 نقطة، وبينهما برشلونة المتربّص بـ56 نقطة.

وبرغم تردّي نتائجه في الفترة الاخيرة، فإن "لوس كولتشونيروس"، الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً، ظهر بصورة رائعة منذ بداية الموسم مع خسارتين فقط في 25 مباراة، وشباك لم تتلق سوى 17 هدفاً ونجاعة تهديفية مع 48 هدفاً، وهو ثاني أفضل خط هجوم في الدوري (خلف برشلونة مع 57).

الفارق البارز بين "أتلتيكو" هذا العام والموسم الماضي هو الوافد الجديد من برشلونة سواريس: في سن الـ34 عاما، سجل 17 هدفاً في 22 مباراة، وهو أفضل الهدافين بعد صديقه وزميله السابق في النادي الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي (19).

وللمفارقة، فإن أتلتيكو تعاقد مع مهاجم برشلونة السابق دافيد فيا في عام 2013، ليحرز لقب "لا ليغا" في المرحلة الأخيرة من موسم 2013-2014، لذا يأمل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أن تتكرر هذه الصدفة مرة ثانية بعد التعاقد مع سواريس.

وكان أتلتيكو تجرّع الخسارة للمرة الأولى في الدوري أمام ريال بهدفين على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في 12 ديسمبر الماضي (المرحلة 13).

من ناحيته، كان ريال مدريد يأمل في أن يجدد فوزه على غرار مباراة الذهاب والخروج بنتيجة جيدة من ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بعد التعادل المخيب أمام ريال سوسييداد 1-1 في المرحلة السابقة.

وشهد الديربي عودة بنزيمة الذي تعافى من إصابة في الفخذ، لكن بتواصل غياب القائد سيرخيو راموس بعد إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي، وقد يشارك في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه أتالانتا في 16 مارس الحالي.