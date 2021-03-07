قبل عرضه في رمضان.. مؤلف "القاهرة كابول" يكشف تفاصيل المسلسل

كشف السيناريست المصري عبد الرحيم كمال لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل مسلسل "القاهرة كابول" الذي تم الإعلان عن عرضه خلال شهر رمضان 2021.

وقال كمال إن قصة المسلسل تروي أحداث 30 عاما مرت بها مصر، والمنعطفات التي تمت خلالها و"يدور في إطار قصة اجتماعية، حول 4 أصدقاء، فرقتهم الدنيا في كافة ربوع الدنيا واجتمعوا بعد 30 عاما من جديد".

وأوضح أن "العمل الدرامي سيكون في إطار تسلسلي، مشوق وتم تطعيم الدراما فيه بالشكل المطلوب حتى تكون أحداثه مرضية للجمهور ويتفاعل معه بشكل كبير".

الحرب على الإرهاب

من جانبه، طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة، منتجة العمل، البوستر الدعائي للمسلسل، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وعلق مرسي قائلا: "محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه، والدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى".

وتابع: "المتحدة تخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع بوستر المسلسل المشوق، التي تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي ويجسده النجم فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده النجم طارق لطفي، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.