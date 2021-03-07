ألفى عائلة فى بريطانيا تتوجه لمقاضاة جونسون بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى محاولة لإجبار الحكومة على إجراء تحقيق فى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى المملكة المتحدة، حيث تريد مجموعة "حملة لعائلات المتوفين بسبب فيروس كورونا من أجل العدالة فى المملكة المتحدة"، إجبار الحكومة على إجراء تحقيق عام قانونى بقيادة قاضى، حول كيفية تعاملها مع الوباء، وفقا للصحيفة.

وأشارت المجموعة إلى أنها تريد منع تكرار ارتفاع عدد الوفيات بسبب جائحة كورونا فى البلاد، وقالت فى موقعها على الإنترنت: "أفراد الأسر والبلد يستحقون الإجابات".

ورأت أن "تصرفات حكومة المملكة المتحدة أدت إلى حدوث أعلى حصيلة وفيات فى أوروبا بسبب هذا الفيروس"، مشيرة إلى أن الأمر "لا يتعلق بالإحصاءات".

ولفتت صحيفة "دايلى ميل" إلى أن محاميى المجموعة، بيتى ويثربى كيو.سى.، وإلكان ألبراهامسون، سيراسلان الوزراء هذا الشهر، لإبلاغهم بأنه ستجرى مراجعة قضائية للمحكمة العليا بهذا الشأن.

وقال المحاميان إن عددا لا يحصى من البريطانيين لقوا حتفهم دون داع بسبب إخفاقات الحكومة، معتبرين أنه يجب "إجراء تحقيق"، باعتبارها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة "The Times".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الوفيات فى بريطانيا بسبب فيروس كورونا بلغ نحو 124.419، وهو الأسوأ فى أوروبا، وخامس أعلى معدل وفيات فى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند.