فريق فلسطينى يستعد للتوجه إلى لاهاى لبحث التحقيق فى جرائم حرب إسرائيلية

وحسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بيّن المالكى فى حديث لتلفزيون فلسطين، أنه سيتم التباحث مع المدعية العامة حول الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق فى جرائم إسرائيل، وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطينى، وتوقيت حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق.
وأضاف: "نحن الآن فى إطار الانتظار لتحديد الموعد المناسب للزيارة للطرفين لاستكمال مثل هذه الخطوة"، مؤكدا التواصل المستمر مع مكتب المدعية العامة بشكل مباشر وغير مباشر.
وتابع: "نحن الآن فى مرحلة تقييم الأمور ووضع خطة عمل متكاملة، ووضع استراتيجية كاملة لكيفية العمل مع المحكمة، وما هى العناصر التى يجب أن نحركها، وآلية الحراك والاحتياجات البشرية والخبراتية والمحلية والعربية والدولية المطلوبة، وكيفية تعزيز بعثتنا فى لاهاى، وتطوير قوانيننا المحلية لكى تتواءم مع ميثاق روما الأساسى فيما يتعلق بفتح تحقيقات على مستوى المحاكم المحلية الفلسطينية وغيرها من الأمور".
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