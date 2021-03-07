أمريكا تصدر تحذيرا لمواطنيها فى السعودية من هجمات محتملة شرق المملكة

جدة - نرمين السيد - أصدرت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين فى السعودية من هجمات صاروخية وانفجارات محتملة شرق البلاد وسط تصعيد حاد بين الحوثيين والمملكة.





وبحسب "روسيا اليوم"، نصحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى السعودية، فى بيان، رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية والتوخى بالحذر فى ظل تقارير عن احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات فى الظهران والدمام والخبر بالمنطقة الشرقية. وأعلن الحوثيون باليمن أنهم شنوا هجوما واسعا على "العمق السعودى" حيث أطلقوا 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لـ"أرامكو" فى راس التنورة وأهدافا عسكرية فى الدمام وعسير وجازان. وأفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مصادر أهلية محلية، بسماع دوى انفجار فى مدينة الظهران، التى يقطنها 6 آلاف أمريكى، شرق السعودية. وتعتبر الظهران الواقعة فى المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما فى مجال إنتاج وتكرير النفط فى السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية. ويأتى معظم إنتاج المملكة من النفط من المنطقة الشرقية بالسعودية وبها منشآت التصدير التابعة لشركة أرامكو.

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