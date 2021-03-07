الدبيبة : نثمن الدعم السعودى لليبيا ونتطلع لعلاقات متميزة

جدة - نرمين السيد - وفى منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قال الدبيبة: "بمناسبة تكليفى برئاسة الحكومة، استلمتُ برقيّتى تهنئة من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان. سعيد جدًا بهذه التهنئة، فالمملكة العربية السعودية من أهم دول المنطقة، ونتطلع لعلاقات متميزة معها وفق أواصر الأخوّة".

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