الصحة العالمية: تسجيل 478 ألف إصابة و10124 وفاة جيدة بكورونا في العالم 

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 478 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" على مستوى العالم.
وأفادت المنظمة، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 478614، مقابل حوالي 353 ألفا في بيانات السبت، لتصل الحصيلة العامة إلى 116135492 حالة.
وتأتي معظم الحالات الجديدة من نصيب منطقة الأمريكتين الشمالية والجنوبية حيث تم تسجيل 251483 إصابة، بينما تم رصد 154926 في أوروبا و30332 في منطقة شرق المتوسط.
كما رصدت المنظمة خلال اليوم الماضي 10124 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 7192 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة نقطة 2581976 شخصا.
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