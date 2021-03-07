بريطانيا تسجل صفر وفيات جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 5177 إصابة وصفر وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5177 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4218520 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بالتالي انخفاضا حيث بلغ يوم 3 مارس 6385 حالة، وفي 4 مارس 6573، وفي 5 مارس 5957 حالة، وفي 6 مارس 6040 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي وفيات جديدة ناجمة عن المرض ليبقى عدد ضحايا الجائحة في البلاد عند مستوى 124419 شخصا.

وسبق أن بلغت حصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 3 مارس 315 حالة، وفي 4 مارس 242، وفي 5 مارس 236، وفي 6 مارس 158 وفاة.

ولم تصدر السلطات الصحية أي توضيح لعدم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس، لكن من الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات الجائحة تشهد دائما في بريطانيا تراجعا ملموسا في يومي نهاية الأسبوع.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 22.213 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.